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Мессі, посунься! Рекорд легенди побив його одноклубник

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
7 грудня, 20:45
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Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів. Раніше рекорд належав Ліонелю Мессі
Мбаппе розміняв четвертий десяток голів в ЛЧ
Мбаппе розміняв четвертий десяток голів в ЛЧ / Фото: Getty Images

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен приймає Брюгге.

Вже на 7-й хвилині зустрічі французький клуб вигравав – 2:0. Дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

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Перший гол став для Мбаппе 30-м у Лізі чемпіонів. Нападник досягнув цієї позначки у віці 22 років 352 дні. І став наймолодшим гравцем, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів.

Француз побив рекорд свого партнера по команді Ліонеля Мессі, який досяг цієї позначки у віці 23 років 131 день.

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Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забиті 17
Пропущені 8
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забиті 13
Пропущені 13
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забиті 5
Пропущені 16
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В Н

Нагадаємо, що сьогодні у Лізі чемпіонів проводить свій матч донецький Шахтар. На "Олімпійському" гірники зустрічаються із Шерифом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.

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Сергій Шаховець

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Шахтар

Сьогодні

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Шериф

1.60

4.20

5.80

Мілан

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

2.12

3.85

3.30

Реал

Сьогодні

22:00

Інтер

2.46

3.50

2.90

Бенфіка

Завтра

22:00

Динамо

1.30

5.50

11.50
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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