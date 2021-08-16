Українка з Playboy подарувала легіонеру Динамо сина

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич став батьком. У словенського футболіста народився син. Матір'ю дитини є українка

Беньямін Вербич став батьком / Фото: Instagram

Хлопчик з'явився на світ 15 серпня о 21:34. Вага новонародженого склала 3190 грамів, зріст – 53 сантиметри. Ім'я малюка молоді батьки поки не озвучували.

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Матір'ю дитини є українка Альвіна Царенко, яка в Instagram підписана під псевдонімом alvi_lalli. Парочка не афішувала свої стосунки, проте Вербич лайкає її кожне фото в соцмережі.

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Альвіна любить малювати, про що регулярно інформує своїх підписників в Instagram, також красуня брала участь в зйомках для журналу Playboy.

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Відзначимо, що раніше інший легіонер Динамо Жерсон Родрігес закрутив роман з українською тенісисткою Ольгою Янчук. У листопаді минулого року у них народився син.

Цікаво, що в червні Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, а потім видалила свій пост і зізналася футболісту в любові. Зараз вони знову разом.