Найдорожчий футболіст світу та ще 500 гравців влітку стануть безробітними

Особливість у тому, що до цих гравців входять найдорожчий гравець сучасності Кіліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен та ексрекордсмен за трансфертною вартістю Поль Погба із Манчестер Юнайтед.
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Загалом у ТОП-5 чемпіонатах Європи контракти закінчуються у 539 гравців! Сумарна вартість першої десятки становить 563 млн євро – можна зібрати добротну команду.
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|Гравець
|Вік
|Клуб
|Ціна, млн
|Кіліан Мбаппе
|23
|ПСЖ
|160
|Поль Погба
|28
|МЮ
|55
|Франк Кессі
|25
|Мілан
|55
|Пауло Дібала
|28
|Ювентус
|50
|Усман Дембеле
|24
|Барселона
|50
|Лоренцо Інсіньє
|30
|Наполі
|48
|Марсело Брозович
|29
|Інтер
|40
|Антоніо Рюдігер
|28
|Челсі
|35
|Ніклас Сюле
|26
|Баварія
|35
|Андреа Белотті
|28
|Торіне
|35
|Сумарна вартість
|563
Січень стане вирішальним місяцем для клубів. Вони спробують або умовити гравців підписати нові угоди або продати, щоб відбити хоч якісь гроші.
Найбільше шанувальників футболу цікавить доля Мбаппе. За чутками, чемпіон світу після приходу Ліонеля Мессі до ПСЖ вирішив залишити французьку команду. Головний претендент на гравця – Реал. До речі, напередодні Мбаппе подарували торт вище гравця.
Але іспанський гранд ухвалить рішення про гравця після очних матчів із ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів, пише dailymail.co.uk.
У 2016 році МЮ заплатив за Погба рекордні на той час 105 млн євро. "Червоні дияволи" запропонували гравцеві продовжити контракт, але він відповів відмовою, а нову пропозицію поки що не отримав.