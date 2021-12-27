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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Найдорожчий футболіст світу та ще 500 гравців влітку стануть безробітними

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
27 грудня, 18:20
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Наступного літа закінчуються контракти у ряду гравців, а це означає, що взимку вони можуть укласти попередні контракти з іншими клубами або залишитися без роботи
Поль Погба і Кіліан Мбаппе влітку стануть безробітними
Поль Погба і Кіліан Мбаппе влітку стануть безробітними / Фото: REUTERS

Особливість у тому, що до цих гравців входять найдорожчий гравець сучасності Кіліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен та ексрекордсмен за трансфертною вартістю Поль Погба із Манчестер Юнайтед.

Читайте також: Мессі на вихід: ПСЖ потрібно терміново продати гравців на 100 мільйонів

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Загалом у ТОП-5 чемпіонатах Європи контракти закінчуються у 539 гравців! Сумарна вартість першої десятки становить 563 млн євро – можна зібрати добротну команду.

Гравець Вік Клуб Ціна, млн
Кіліан Мбаппе23ПСЖ160
Поль Погба28МЮ55
Франк Кессі25Мілан55
Пауло Дібала28Ювентус50
Усман Дембеле24Барселона50
Лоренцо Інсіньє30Наполі48
Марсело Брозович29Інтер40
Антоніо Рюдігер28Челсі35
Ніклас Сюле26Баварія35
Андреа Белотті28Торіне35
Сумарна вартість 563

Січень стане вирішальним місяцем для клубів. Вони спробують або умовити гравців підписати нові угоди або продати, щоб відбити хоч якісь гроші.

Найбільше шанувальників футболу цікавить доля Мбаппе. За чутками, чемпіон світу після приходу Ліонеля Мессі до ПСЖ вирішив залишити французьку команду. Головний претендент на гравця – Реал. До речі, напередодні Мбаппе подарували торт вище гравця.

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Фото: Getty Images

Але іспанський гранд ухвалить рішення про гравця після очних матчів із ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів, пише dailymail.co.uk.

У 2016 році МЮ заплатив за Погба рекордні на той час 105 млн євро. "Червоні дияволи" запропонували гравцеві продовжити контракт, але він відповів відмовою, а нову пропозицію поки що не отримав.

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Поль Погба
Поль Погба / Фото: Reuters

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