Степаненко – гарне вино, яке люблять вболівальники, але футболіст №1 – Циганков

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков став найкращим футболістом України 2020 року за версією премії "Футбольні зірки України". Раніше Луческу програв наставнику "мужиків" в голосуванні за кращого тренера.
Футболіст київського клубу обійшов у голосуванні фахівців двох представників "Шахтаря" – Тайсона і Тараса Степаненка. Хоча Степаненко виграв голосування уболівальників.
"Тарас – це хороше вино, яке з віком стає тільки краще і краще", – зробив комплімент Степаненку під час церемонії головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
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Раніше Циганков став найдорожчим українським футболістом. У порівнянні з жовтневим рейтингом, transfermarkt.com накинув 23-річному українцю 5 мільйонів євро, тепер його орієнтовна вартість становить 24 млн. У цьому сезоні він провів за "Динамо" 20 матчів, забив 8 голів і віддав 6 передач.
Ми також повідомляли, що кращий молодий футболіст України грає в "Динамо", але фани голосували за воротаря "Шахтаря".
Дивіться, як Циганков грав на груповій стадії Ліги чемпіонів
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