Гравець "Баварії" розсмішив зірку "Динамо" фокусом з яйцем

Альфонсо Девіс спробував розчавити яйце долонями – і йому це вдалося

Захисник "Баварії" Альфонсо Девіс став чи не головним відкриттям світового футболу останніх років. Не дарма 20-річного канадця ганського походження, який з мюнхенським клубом виграв Лігу чемпіонів-2020, включили до символічної Збірної світу минулого року.

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Однак, як виявилося, Альфонсо – майстер робити шоу не тільки на футбольному полі, а й поза ним.

Соцмережі підірвав кумедний ролик за участю Девіса, який опублікував відомий ресурс футбольних приколів 433. Альфонсо спробував розчавити долонями яйце – і йому це вдалося. Жовток, вирвавшись на волю, полетів на спортивний костюм гравця "Баварії".

За лічені години це відео зібрало понад 700 тисяч лайків, серед них і "подобається" від найдорожчого українського футболіста – вінгера "Динамо" Віктора Циганкова.

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Правда, Альфонсо Девісу зробили зауваження, мовляв, він розчавив яйце, яке перебувало у вертикальному положенні, що не так і складно. Після цього футболіст уже помістив яєчко між долонями інакше, і розчавити його вже не вдалося.

"Яйце перемогло мене", – визнав Альфонсо

Альфонсо Девіс / Фото: YouTube

Раніше ми писали, що хлопець знайшов рідкісне куряче яйце – такі трапляються раз на 25 мільйонів.

Дивіться, як вибрати якісні яйця

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