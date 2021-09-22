Знову разом після СІЗО! Мілевський і Алієв відновлюють кар'єру

Колишні одноклубники за київським Динамо возз'єднаються в черкаській команді Карбон

Алієв і Мілевський знову разом / Фото: Instagram

36-річні Артем Мілевський та Олександр Алієв, які не один рік відіграли в Динамо і збірній України, знову стануть партнерами по команді.

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Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

Вони зіграють за черкаську команду Карбон на тамтешньому турнірі "Кубок міського голови-ЛНЗ", який стартує 24 вересня.

Про це повідомив Tablo.ck.ua.

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Цю інформацію підтвердив у себе в Instagram і власник Карбона – черкаський підприємець-депутат Нарек Казарян.

Правда, Мілевський і Алієв зіграють не у всіх матчах турніру, в якому візьме участь 12 команд, а лише в декількох.

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Ось за такий трофей, володарем якого є Карбон, посперечаються Алієв і Мілевський.

Нагадаємо, що Алієв давно завершив професійну футбольну кар'єру і нині виступає як репер і боксер.

Артем Мілевський після закінчення контракту з Минаєм про завершення профі-кар'єри у футболі офіційно не оголошував, але, за даними з його оточення, Міля теж поставив у ній крапку.

У Черкасах же Алієв і Мілевський зможуть зіграти в своє задоволення, згадавши старі-добрі часи, коли вони були найкращою зв'язкою в українському футболі.

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Додамо, що наприкінці минулого року Алієв і Мілевський грали в футбол у Лук'янівському СІЗО. "Побували на Лук'янівці в СІЗО у пацанів. Граємо з малолітками в футбол. Місце, звісно, не дуже", – говорив тоді на відео Алієв.