22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Снова вместе после СИЗО! Милевский и Алиев возобновляют карьеру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 сентября, 14:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывшие одноклубники по киевскому Динамо воссоединятся в черкасской команде Карбон
Алиев и Милевский снова вместе
Алиев и Милевский снова вместе / Фото: Instagram

36-летние Артем Милевский и Александр Алиев, не один год отыгравшие в Динамо и сборной Украины, снова станут партнерами по команде.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Реклама

Александр Алиев и Артем Милевский
Александр Алиев и Артем Милевский / Фото: Instagram

Они сыграют за черкасскую команду Карбон на тамошнем турнире "Кубок городского головы-ЛНЗ", который стартует 24 сентября.

Об этом сообщил Tablo.ck.ua.

Реклама

Эту информацию подтвердил у себя в Instagram и владелец Карбона – черкасский предприниматель-депутат Нарек Казарян.

Правда, Милевский и Алиев сыграют не во всех матчах турнира, в котором примет участие 12 команд, а лишь в нескольких.

Реклама

Вот за такой трофей, действующим обладателем которого является Карбон, поспорят Алиев и Милевский.

Напомним, что Алиев давно завершил профессиональную футбольную карьеру и сейчас выступает в качестве рэпера и боксера.

Артем Милевский после истечения контракта с Минаем о завершении профи-карьеры в футболе официально не объявлял, но, по данным из его окружения, Миля тоже поставил в ней точку.

В Черкассах же Алиев и Милевский смогут сыграть в свое удовольствие, вспомнив старые-добрые времена, когда они были лучшей связкой в украинском футболе.

Читайте также: Артем Милевский снова забивает за Динамо… актрисе фильмов для взрослых

Добавим, что в конце прошлого года Алиев и Милевский играли в футбол в Лукьяновском СИЗО. "Побывали на Лукьяновке в СИЗО у пацанов. Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – говорил тогда на видео Алиев.

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

21:00

Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять