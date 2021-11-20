Шеву кидає легенда Дженоа

Нападник Горан Пандєв піде не лише з команди Андрія Шевченка, а й з футболу

Шевченко і Пандєв / Фото: Getty Images

38-річний форвард збірної Північної Македонії та італійського клубу Дженоа Горан Пандєв, який забив 101 гол у 484 матчах Серії А, завершить кар'єру влітку наступного року.

Про це Пандєв заявив у коментарі Corriere dello Sport.

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"Я закінчу у червні, – сказав Пандєв. – Але спочатку ми з Дженоа збережемо прописку в Серії А. Я не можу піти, не виконавши нашої місії".

Андрій Шевченко та Горан Пандєв / Фото: genoacfc.it

Раніше Андрій Шевченко заявив, що якщо Дженоа не вилетить із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів.

Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

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Нагадаємо, на Євро-2020 Горан Пандєв був суперником Андрія Шевченка – очолювана останнім збірна України обіграла Північну Македонію 2:1. При цьому Пандєв забив українцям, але його гол скасовали через офсайд.