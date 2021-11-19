Гравці клубів Серії А: трансферні цілі Шевченка в Дженоа

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко вже думає про посилення команди у зимове трансферне вікно

Андрій Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Клуб із Генуї планує підписати півзахисника Фіорентини Алфреда Данкана та хавбека Наполі Станіслава Лоботку.

Раніше ми писали, що Дженоа не зможе розраховувати на придбання колишніх підопічних зі збірної України.

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Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко хотів би бачити Лоботку, який може покинути Наполі цієї зими у своїй команді, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра. За даними Сalciomercato, у січні Дженоа планує підписати Данкана.

Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко підписав із Дженоа контракт до 30 червня 2024 року. До цього Шевченко був головним тренером збірної України.

Після 12 турів клуб із Генуї посідає 17-е місце, маючи у своєму активі 9 очок.

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Перший матч Шевченка на чолі Дженоа пройде у неділю 21 листопада проти Роми.