Шеву бросает легенда Дженоа

Нападающий Горан Пандев уйдет не только из команды Андрея Шевченко, но и из футбола

Шевченко и Пандев / Фото: Getty Images

38-летний форвард сборной Северной Македонии и итальянского клуба Дженоа Горан Пандев, забивший 101 гол в 484 матчах Серии А, завершит карьеру летом следующего года.

Об этом Пандев заявил в комментарии Corriere dello Sport.

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"Я закончу в июне, – сказал Пандев. – Но для начала мы с Дженоа сохраним прописку в Серии А. Я не могу уйти, не выполнив нашу миссию".

Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

Ранее Андрей Шевченко заявил, что если Дженоа не вылетит из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов.

Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

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Напомним, на Евро-2020 Горан Пандев был соперником Андрея Шевченко – возглавляемая последним сборная Украины обыграла Северную Македонию 2:1. При этом Пандев забил украинцам, но его гол был отменен из-за офсайда.