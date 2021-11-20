Хитрує? Шева розповів, як гратиме проти Моурінью

У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко проведе перший офіційний матч біля керма Дженоа – команда українця прийме Рому, очолювану Жозе Муорінью

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко закликав уболівальників не чекати від Дженоа гри з особливим тренерським почерком у поєдинку з Ромою, який відбудеться у Генуї 21 листопада. Початок – 21:45 за Києвом. Українець лукавить?

"Не факт, що в неділю ми побачимо той футбол, який я пропагую. Мені потрібно адаптуватися під футболістів, які є в моєму розпорядженні. Радше, ви побачите той футбол, який притаманный саме цим виконавцям", – наводить слова Шевченка Football.ua з посиланням на італійські медіа.

Андрій Шевченко та Горан Пандєв / Фото: genoacfc.it

Реклама

"Два найсильніші воїни – час і терпіння. Правильне налаштування стане таким самим козирем для нас, як і уболівальники, які прийдуть на стадіон", – каже перед грою з Ромою Шева.

Андрій Шевченко. Фото – ФК Дженоа

"Рома, незважаючи на останні невдачі, залишається сильним опонентом. Динамічна команда. Я дуже поважаю Моуріньо не лише як тренера, а й як людину. У Челсі він завжди був чесний зі мною. Нас чекає важкий поєдинок", – додав Шевченко.

Моурінью і Шевченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

Реклама

Зазначимо, що після 12 турів Дженоа перебуває на 17-му рядку в Серії А, біля зони вильоту. Рома – на шостій сходинці.