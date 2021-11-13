Шевченко досягне успіху в Італії. Галліані вірить у свого улюбленця

Футбольний функціонер відзначив великий талант Андрія Шевченка, який допоміг йому реалізуватися в Італії як футболісту, а тепер він зобов'язаний досягти успіху на тренерській ниві.

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"Ми витратили багато грошей на покупку Андрія, але воно того вартувало. Я пам'ятаю, як ми з Ар'єдо Брайдою їздили до нього до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Це було 25 листопада 1998 року, було дуже холодно. Я повернувся до готелю і спав у своєму пальті.

Шева – найкращий бомбардир Мілана, приголомшливий гравець. Серед багатьох я хочу згадати його гол у півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Я завжди любив його, як Брайда, як Берлусконі. Шевченко – це історія Мілана, але тепер він прийшов до найстарішого клубу Італії. Бажаю йому удачі.

Він став першокласним тренером завдяки своїй працьовитості та точності. За допомогою мудрого Тассотті він також досягне успіху і в Італії", – цитує слова Галліані La Gazzetta dello Sport.