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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шевченко досягне успіху в Італії. Галліані вірить у свого улюбленця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 листопада, 00:32
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Колишній віце-президент Мілана Адріано Галліані з оптимізмом дивиться у тренерське майбутнє українського фахівця
Галліані з оптимізмом дивиться на тренерську кар'єру Шевченка
Галліані з оптимізмом дивиться на тренерську кар'єру Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний функціонер відзначив великий талант Андрія Шевченка, який допоміг йому реалізуватися в Італії як футболісту, а тепер він зобов'язаний досягти успіху на тренерській ниві.

Читайте також: Захисник Динамо та хавбек Мілана: Шевченко визначився з головними трансферними цілями

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"Ми витратили багато грошей на покупку Андрія, але воно того вартувало. Я пам'ятаю, як ми з Ар'єдо Брайдою їздили до нього до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Це було 25 листопада 1998 року, було дуже холодно. Я повернувся до готелю і спав у своєму пальті.

Шева – найкращий бомбардир Мілана, приголомшливий гравець. Серед багатьох я хочу згадати його гол у півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Я завжди любив його, як Брайда, як Берлусконі. Шевченко – це історія Мілана, але тепер він прийшов до найстарішого клубу Італії. Бажаю йому удачі.

Він став першокласним тренером завдяки своїй працьовитості та точності. За допомогою мудрого Тассотті він також досягне успіху і в Італії", – цитує слова Галліані La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Адріано Галліані – та людина, хто разом з Ар'єдо Брайдою (прим. – колишній менеджер Мілана) привів Шевченка до Мілана.

Нагадаємо, український фахівець підписав із Дженоа контракт до літа 2024 року.

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Перший офіційний матч під керівництвом Шевченка "грифони" проведуть 21 листопада проти Роми.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серія А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
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11
13
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