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Шевченко преуспеет в Италии. Галлиани верит в своего любимчика

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 ноября, 00:32
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Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани с оптимизмом смотрит в тренерское будущее украинского специалиста
Галлиани с оптимизмом смотрит на тренерскую карьеру Шевченко
Галлиани с оптимизмом смотрит на тренерскую карьеру Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольный фунционер отметил великий талант Андрея Шевченко, который помог ему реализоваться в Италии как футболисту, а теперь он обязан преуспеть на тренерском поприще.

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"Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в своем пальто.

Шева – лучший бомбардир Милана, потрясающий игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале Лиги чемпионов против Интера.

Я всегда любил его, как и Брайда, как и Берлускони. Шевченко – это история Милана, но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи.

Он стал первоклассным тренером благодаря своему трудолюбию и точности. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии", – цитирует слова Галлиани La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Адриано Галлиани – тот человек, который вместе с Арьедо Брайдой (прим. – бывший менеджер Милана) привел Шевченко в Милан.

Напомним, украинский специалист подписал с Дженоа контракт до лета 2024 года.

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Первый официальный матч под руководством Шевченко "грифоны" проведут 21 ноября против Ромы.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Серия А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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7
Десна
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21
8
Верес
14
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19
10
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13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
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