Шахтар прощається з Юнацькою лігою УЄФА: "гірники" програли ключовий матч в Італії

Шахтар U-19 поступився Інтеру в матчі п'ятого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА і втратив шанси на вихід у плей-офф турніру

Інтер обіграв Шахтар в Юнацькій лізі УЄФА / Фото: Колаж: Сьогодні

Долю зустрічі вирішив лише один м'яч Лоренцо Пескетола, забитий вже на четвертій хвилині зустрічі. Трансляція Інтер – Шахтар доступна на нашому сайті.

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При практично рівному співвідношенні володіння м'ячем юні "гірники" завдали меншої кількості ударів, а з точність сьогодні взагалі не склалося – лише два удари у площину воріт.

Юнаки Інтера набрали 13 очок та повернулися на перше місце у групі D Юнацької ліги УЄФА. У заключному турі вони розіграють у очному поєдинку з Реалом долю першого місця.

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А Шахтар вище за третього піднятися вже не зможе. Але й нижче не опуститься. Останній матч проти Шерифа вже не матиме турнірного значення.

Нагадаємо, вчора Динамо обіграло Баварію та гарантувало вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Тепер в останньому турі їм потрібно не програти Бенфіці, щоб утриматися на першому місці.