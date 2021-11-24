24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
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4 декабря 00:00
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Шахтер прощается с Юношеской лигой УЕФА: "горняки" проиграли ключевой матч в Италии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 17:10
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Шахтер U-19 уступил Интеру в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф турнира
Интер обыграл Шахтер в Юношеской лиге УЕФА
Интер обыграл Шахтер в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Коллаж: Сегодня

Судьбу встречи решил всего один мяч Лоренцо Пескетола, забитый уже на четвертой минуте встречи. Трансляция Интер – Шахтер доступна на нашем сайте.

Читайте также: Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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При практически равном соотношении владения мячом юные "горняки" нанесли меньшее количество ударов, а с точность сегодня вообще не сложилось – лишь два удара в створ.

Юноши Интера набрали 13 очков и вернулись на первое место в группе D Юношеской лиги УЕФА. В заключительном туре они разыграют в очном поединке с Реалом судьбу первого места.

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А Шахтер выше третьего подняться уже не сможет. Но и ниже не опустится. Последний матч против Шерифа уже не будет иметь турнирного значения.

Напомним, вчера Динамо обыграло Баварию и гарантировало выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Теперь в последнем туре им нужно не проиграть Бенфике, чтобы в удержаться на первом месте.

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Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
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