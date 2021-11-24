Інтер – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сьогодні у Мілані настане момент істини для команди Роберто Де Дзербі. "Гірники" зобов'язані перемагати Інтер, щоб продовжити єврокубкові виступи навесні. Початок зустрічі – о 19:45.
Онлайн Інтер – Шахтар, з детальним описом всіх подій матчу, доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
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- Sky Sport Austria 1
- Arena Sport 2
- bTV Action
- Nova Sport 4
- Free
- beIN Sports 1
- BT Sport 1
- Inter TV
- Nova Sport 4
- Movistar+
- Blue Sport 10
- Exxen
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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ
Після чотирьох турів Шахтар займає останнє місце у групі D. В активі "померанчево-чорних" лише одне зароблене очко. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння у євровесну.
Якщо сьогодні Шахтар не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.
Інтер ще не забезпечив собі вихід до плей-оф ЛЧ. Щоб не ускладнювати собі турнірне завдання, команді Сімоне Індзагі сьогодні потрібна перемога над "гірниками".
Матчі групи D, що залишилися.
24 листопада
- 19:45 Інтер – Шахтар
- 22:00 Шериф – Реал
7 грудня
- Шахтар – Шериф
- Реал – Інтер
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Великим фаворитом матчу у Мілані аналітики букмекерських контор називають Інтер. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:
- виграш Інтера – 73%
- нічия – 17%
- виграш Шахтаря – 10%
- найімовірніший рахунок – 2:0
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Шляхи Шахтаря з Інтером у єврокубках перетиналися шість разів. "Гірники" ще жодного разу не вигравали у "нерадзуррі", а останні три матчі команд завершилися внічию 0:0. Із шести очних зустрічей Інтер виграв дві.
Дивіться, як зіграли внічию Шахтар з Інтером у вересні