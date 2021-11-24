23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Інтер – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 11:09
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Поєдинок п'ятого туру групового раунду ЛЧ між Інтером та Шахтарем відбудеться у середу, 24 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри
Інтер vs Шахтар
Інтер vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні у Мілані настане момент істини для команди Роберто Де Дзербі. "Гірники" зобов'язані перемагати Інтер, щоб продовжити єврокубкові виступи навесні. Початок зустрічі – о 19:45.

Онлайн Інтер – Шахтар, з детальним описом всіх подій матчу, доступний на нашому сайті.

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ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Match! Football 2
  • Sky Sport Austria 1
  • Arena Sport 2
  • bTV Action
  • Nova Sport 4
  • Free
  • beIN Sports 1
  • BT Sport 1
  • Inter TV
  • Nova Sport 4
  • Movistar+
  • Blue Sport 10
  • Exxen

Шахтар і Інтер поділили очки у Києві
Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Після чотирьох турів Шахтар займає останнє місце у групі D. В активі "померанчево-чорних" лише одне зароблене очко. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння у євровесну.

Якщо сьогодні Шахтар не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.

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Інтер ще не забезпечив собі вихід до плей-оф ЛЧ. Щоб не ускладнювати собі турнірне завдання, команді Сімоне Індзагі сьогодні потрібна перемога над "гірниками".

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

Матчі групи D, що залишилися.

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24 листопада

  • 19:45 Інтер – Шахтар
  • 22:00 Шериф – Реал

7 грудня

  • Шахтар – Шериф
  • Реал – Інтер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу у Мілані аналітики букмекерських контор називають Інтер. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Інтера – 73%
  • нічия – 17%
  • виграш Шахтаря – 10%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шляхи Шахтаря з Інтером у єврокубках перетиналися шість разів. "Гірники" ще жодного разу не вигравали у "нерадзуррі", а останні три матчі команд завершилися внічию 0:0. Із шести очних зустрічей Інтер виграв дві.

Дивіться, як зіграли внічию Шахтар з Інтером у вересні

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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