23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 ноября, 11:09
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Поединок пятого тура группового раунда ЛЧ между Интером и Шахтером состоится в среду, 24 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры
Интер vs Шахтер
Интер vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в Милане наступит момент истины для команды Роберто Де Дзерби. "Горняки" обязаны побеждать Интер, чтобы продолжить еврокубковые выступления весной. Начало встречи – в 19:45.

Онлайн Интер – Шахтер, с подробным описанием всех событий матча, доступен на нашем сайте.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Match! Football 2
  • Sky Sport Austria 1
  • Arena Sport 2
  • bTV Action
  • Nova Sport 4
  • Free
  • beIN Sports 1
  • BT Sport 1
  • Inter TV
  • Nova Sport 4
  • Movistar+
  • Blue Sport 10
  • Exxen

Шахтер и Интер поделили очки в Киеве
Шахтер и Интер поделили очки в Киеве / Фото: REUTERS

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После четырех туров Шахтер занимает последнее место в группе D. В активе "оранжево-черных" всего одно заработанное очко. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.

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Интер еще не обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Чтобы не усложнять себе турнирную задачу, команде Симоне Индзаги сегодня необходима победа над "горняками".

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Оставшиеся матчи группы D

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24 ноября

  • 19:45 Интер – Шахтер
  • 22:00 Шериф – Реал

7 декабря

  • Шахтер – Шериф
  • Реал – Интер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча в Милане аналитики букмекерских контор называют Интер. На его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Интера – 73%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Шахтера – 10%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Пути Шахтера с Интером в еврокубках пересекались шесть раз. "Горняки" еще ни разу не выигрывали у "нерадзурри", а последние три матча команд завершились вничью 0:0. Из шести очных встреч Интер выиграл две.

Смотрите как сыграли вничью Шахтер с Интером в сентябре

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
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