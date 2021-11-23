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Динамо розносить усіх! Юнацька команда здолала Баварію під першим снігом у Києві

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 18:13
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Динамо U-19 обіграло однолітків з Баварії у п'ятому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА та гарантувало собі вихід у плей-офф турніру
Юнаки Динамо обіграли Баварію
Юнаки Динамо обіграли Баварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Юні кияни відкрили рахунок уже на сьомій хвилині, коли відзначився Олександр Яцик. До речі, перед цим він потрапив у заявку першої команди на матч проти Чорноморця, але на поле не виходив.

Читайте також: Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Наступного забитого гола на глядачів довелося чекати більше години. У середині другого тайму Володимир Бражко реалізував пенальті та подвоїв перевагу Динамо.

На той час поле стадіону Динамо повністю засипало снігом. Арбітру навіть довелося поміняти м'яч на помаранчевий.

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Наприкінці поєдинку Баварія скоротила відставання до мінімуму, але врятувати поєдинок не зуміла. До речі, це був перший гол німецької команди у турнірі.

Кияни вже гарантували собі путівку до плей-офф, але ще не відомо, з якого місця. В останньому турі Динамо потрібно не програти Бенфіці, щоб навесні зіграти одразу у 1/8 фіналу. Друга команда групи виходить до 1/16 фіналу.

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