Динамо розносить усіх! Юнацька команда здолала Баварію під першим снігом у Києві

Динамо U-19 обіграло однолітків з Баварії у п'ятому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА та гарантувало собі вихід у плей-офф турніру

Юнаки Динамо обіграли Баварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Юні кияни відкрили рахунок уже на сьомій хвилині, коли відзначився Олександр Яцик. До речі, перед цим він потрапив у заявку першої команди на матч проти Чорноморця, але на поле не виходив.

Читайте також: Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Реклама

Наступного забитого гола на глядачів довелося чекати більше години. У середині другого тайму Володимир Бражко реалізував пенальті та подвоїв перевагу Динамо.

На той час поле стадіону Динамо повністю засипало снігом. Арбітру навіть довелося поміняти м'яч на помаранчевий.

Реклама

Наприкінці поєдинку Баварія скоротила відставання до мінімуму, але врятувати поєдинок не зуміла. До речі, це був перший гол німецької команди у турнірі.

Кияни вже гарантували собі путівку до плей-офф, але ще не відомо, з якого місця. В останньому турі Динамо потрібно не програти Бенфіці, щоб навесні зіграти одразу у 1/8 фіналу. Друга команда групи виходить до 1/16 фіналу.