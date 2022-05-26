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Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
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Ірландія --
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Збірна України зіграє секретний матч перед Шотландією

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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26 травня, 10:56
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Ні склади команд, ні результат зустрічі не буде повідомлено уболівальникам. Українці готуються боротися за путівку на ЧС-2022
Тренування збірної України перед важливими матчами
Тренування збірної України перед важливими матчами / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 26 травня, збірна України проведе двосторонній матч на своїй базі у словенському Брдо. Повноцінний поєдинок зі збірною ДР Конго зіграти не вдалося.

Головний тренер Олександр Петраков поділить усіх викликаних на збір футболістів на дві команди. І вони зіграють повноцінний матч – два тайми по 45 хвилин, повідомляє УАФ.

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Склади команд, результат матчу та інші статистичні подробиці ніхто не повідомлятиме. Підвищена таємність через те, що це буде остання гра нашої команди перед стиковим матчем ЧС-2022.

1 червня українці зіграють у Глазго проти Шотландії у рамках відбору на чемпіонат світу у Катарі.

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Нагадаємо, в рамках тренувального збору національна команда України провела три спаринги. Підопічні Петракова обіграли менхенгладбахську Борусію (2:1), італійський Емполі (3:1) і зіграли внічию з хорватською Рієкою (1:1).


Збірна України
Збірна України

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