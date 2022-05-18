Зберігаємо сили на Шотландію: збірна України не змогла обіграти хорватів

Команда Олександра Петракова провела третій благодійний матч за травень, розписавши нічию з Рієкою

Денис Гармаш відзначився у воротах Рієки / Фото: Getty Images

Футбольна збірна України продовжує підготовку до матчів відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня наша команда зіграє з Шотландією.

Через війну та зупинку сезону в УПЛ Олександр Петраков вирішив зібрати команду за місяць до гри. Збірна провела вже два спаринги і обидва виграла. Боруссія Менхенгладбах була обіграна з рахунком 2:1, а вчора наша команда здолала Емполі (3:1).

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Сьогодні ж Україні протистояв один з найсильніших клубів Хорватії Рієка. Наставник провів ротацію, не випустивши зі старту жодного гравця, який розпочинав учора з Емполі. З перших хвилин з'явилися Конопля, Качараба, Сікан, Зубков та Довбик.

Збірна України, по суті, вела гру і відзначилася вже в середині першого тайму. Гармаш потужно пробив відразу після навісу від Буяльського, скориставшись відсутністю уваги з боку захисників Рієки.

Втім, на перерву команди пішли за рівного рахунку. Бондар проспав забіг гравця Рієки, який з другої спроби прострелив на Дрміча. Швейцарський форвард розстрілював ворота Бущана з кількох метрів.

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У другому таймі ініціатива повністю перейшла до нашої команди. Освіжив гру вихід Бесєдіна, але Артем мав вкрай погану реалізацію. Та й моментів реальних майже не було.

Таким чином, збірна України продовжує піднімати дух нашим уболівальникам та перевірила себе на тлі чергового суперника. Очікується, що наступні ігри "синьо-жовті" проведуть 23 та 26 травня у Бельгії проти африканських збірних. Щоправда, поки що про це офіційно не оголошено.