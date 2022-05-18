Копим силы на Шотландию: сборная Украины не смогла обыграть хорватов

Команда Александра Петракова провела третий благотворительный матч за май, расписав ничью с Риекой

Денис Гармаш отметился в воротах Риеки / Фото: Getty Images

Футбольная сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня наша команда сыграет с Шотландией.

Из-за войны и остановки сезона в УПЛ Александр Петраков решил собрать команду за месяц до игры. Сборная провела уже два спарринга и оба выиграла. Боруссия Менхенгладбах была обыграна со счетом 2:1, а вчера наша команда одолела Эмполи (3:1).

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Сегодня же Украине противостоял один из сильнейших клубов Хорватии Риека. Наставник провел ротацию, не выпустив со старта ни одного игрока, который начинал вчера с Эмполи. С первых минут появились Конопля, Качараба, Сикан, Зубков и Довбик.

Сборная Украины по сути вела игру и отличилась уже в середине первого тайма. Гармаш мощно пробил с лету после навеса от Буяльского, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны защитников Риеки.

Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете. Бондарь проспал забег игрока Риеки, который со второй попытки прострелил на Дрмича. Швейцарский форвард расстреливал ворота Бущана с пары метров.

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Во втором тайме инициатива полностью перешла к нашей команде. Освежил игру выход Беседина, но у Артема была крайне плохая реализация. Да и моментов реальных почти не было.

Таким образом, сборная Украины продолжает поднимать дух нашим болельщикам и проверила себя на фоне очередного соперника. Ожидается, что следующие игры "сине-желтые" проведут 23 и 26 мая в Бельгии против африканских сборных. Правда, пока об этом официально не объявлено.