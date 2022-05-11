Слава Україні! Збірна здобула перемогу у першому "воєнному" поєдинку

Команда Олександра Петракова змогла обіграти Боруссію Менхенгладбах завдяки дебютним голам Мудрика та Пихальонка

Михайло Мудрик відзначився дебютним голом за збірну України

Збірна України сьогодні відіграла свій перший поєдинок з початку повномасштабної війни проти Росії. Суперником команди Петракова зі спарингу стала Боруссія Менхенгладбах.

"Синьо-жовті" з початку травня ведуть підготовку до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Шотландії, який перенесено на 1 червня. У дебютному товариському поєдинку у травні Олександр Петраков міг розраховувати лише на гравців із УПЛ.

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Щоправда, і з цим виникли проблеми, адже через проблеми зі здоров'ям не змогли зіграти Кривцов та Циганков. Це дозволило потрапити в старт Юхиму Коноплі та Михайлу Мудрику.

Саме хавбека Шахтаря можна назвати найкращим у складі збірної України. Вже в дебюті зустрічі Михайло відзначився першим голом у збірній, випередивши воротаря та захисника суперника та вискочивши на порожні ворота після закидання з глибини.

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Також Михайло неодноразово допомагав партнерам у команді створювати моменти, але футболісти не реалізовували шансів. А ось Боруссія швидко скористалася можливістю зрівняти рахунок.

Півзахисник Носс скористався обрізкою від Коноплі і зблизька розстріляв ворота Бущана. Команди заспокоїли гру, однак під завісу матчу наша збірна все ж таки вирвала перемогу.

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Пихальонок, що з'явився на полі, наважився на далекий удар після плутанини біля штрафної Боруссії. Кіпер німців не був готовий до удару та пропустив. Відігратись німці вже не змогли.

Збірна виграла перший поєдинок під час повномасштабної війни та продовжує підготовку до битви із Шотландією 1 червня. Наступний контрольний матч України відбудеться 17 травня. Суперником стане італійський Емполі.