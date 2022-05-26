Сборная Украины сыграет секретный матч перед Шотландией

Ни составы команд, ни результат встречи не будут сообщены болельщикам. Украинцы готовятся биться за путевку на ЧМ-2022

Тренировка сборной Украины перед важными матчами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В четверг, 26 мая, сборная Украины проведет двусторонний матч на своей базе в словенском Брдо. Полноценный поединок со сборной ДР Конго сыграть не удалось.

Главный тренер Александр Петраков поделит всех вызванных на сбор футболистов на две команды. И они сыграют полноценный матч – два тайма по 45 минут, сообщает УАФ.

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Составы команд, результат матча и другие статистические подробности никто сообщать не будет. Повышенная секретность из-за того, что это будет последняя игра нашей команды перед стыковым матчем ЧМ-2022.

1 июня украинцы сыграют в Глазго против Шотландии в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

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Напомним, в рамках тренировочного сбора национальная команда Украины провела три спарринга. Подопечные Петракова обыграли менхенгладбахскую Боруссию (2:1), итальянский Эмполи (3:1) и сыграли вничью с хорватской Риекой (1:1).



