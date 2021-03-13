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Найбільш український клуб Італії не любить спеції, а Малиновський здобуває нову перемогу

13 березня, 08:41

Олена Павлова Олена Павлова

Віктор Коваленко на поле в складі "Аталанти" знову не вийшов

"Аталанта", за яку з недавніх пір виступає відразу два українські футболісти, без особливих проблем розібралася зі "Спецією" в матчі 27-го туру чемпіонату Італії. Зустріч в Бергамо завершилася з рахунком 3:1 на користь команди Джан П'єро Гасперіні. Раніше Коваленко розповів, що йому заважає дебютувати в "Аталанті"і коли вийде на поле.

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У першому таймі на "Гевісс Стедіум" глядачі голів не побачили, зате в другій половині – відразу чотири, три з яких на рахунку футболістів команди з Бергамо. У складі "Королеви провінціалів" рахунок на 53-й хвилині відкрив Пашаліч, а всього за дві хвилини зміцнив перевагу господарів Луїс Мюріель.

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Все той же Пашаліч на 73-й хвилині довів рахунок до розгрому. І тільки вже в заключній 10-хвилинці матчу Роберто Пікколі записав на рахунок "Спеції" гол престижу. Українські півзахисники "Аталанти" Віктор Коваленко і Руслан Малиновський почали матч в запасі. Малиновський вийшов на 66-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

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"Аталанта"

"Аталанта" / Фото: Reuters

Після цієї зустрічі "Аталанта" набрала 52 очки і займає четвертий рядок в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У "Ювентуса" стільки ж балів, але два матчі в запасі. "Спеція" – 16-та (26 очок).

Раніше "Інтер" обіграв "Аталанту" Малиновського та Коваленка.

Дивіться, як у попередньому турі "Аталанта" поступилася "Інтеру"

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відео голів чемпіонат Італії Аталанта Руслан Малиновський Специя
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