Коваленко розповів, що йому заважає дебютувати в "Аталанті" і коли вийде на поле

Колишній футболіст "Шахтаря" Віктор Коваленко продовжує акліматизацію в "Аталанті". Півзахисник збірної України перебуває в Бергамо вже більше місяця, але поки що не зіграв за команду. Про свої перші тижні в італійському клубі Віктор повідав в інтерв'ю сайту "Команда №1".

Раніше Малиновський розповів, як Коваленко завантажили в "Аталанті".

Зокрема, уродженець Херсонської області виділив складності на новому місці:

"Заважає мовний бар'єр, зараз посилено вчу італійську. Важко спілкуватися, хоч футбольні аспекти я розумію. Знання мови дуже важливе в Італії. Почав її вивчення як тільки дізнався, що переходжу в "Аталанту". Ну й, звичайно, Руслан Малиновський дуже сильно допомагає.

Для того щоб грати, умови створені ідеальні. Все залежить тільки від мене, від моєї роботи. Хоча я розумів, що до нового життя і до нових вимог звикну не відразу. Зараз мені набагато легше, адже потрапив в команду, де всі налаштовані один до одного дуже доброзичливо".