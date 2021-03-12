Коваленко розповів, що йому заважає дебютувати в "Аталанті" і коли вийде на поле

Колишній футболіст "Шахтаря" Віктор Коваленко продовжує акліматизацію в "Аталанті". Півзахисник збірної України перебуває в Бергамо вже більше місяця, але поки що не зіграв за команду. Про свої перші тижні в італійському клубі Віктор повідав в інтерв'ю сайту "Команда №1".
Раніше Малиновський розповів, як Коваленко завантажили в "Аталанті".
Зокрема, уродженець Херсонської області виділив складності на новому місці:
"Заважає мовний бар'єр, зараз посилено вчу італійську. Важко спілкуватися, хоч футбольні аспекти я розумію. Знання мови дуже важливе в Італії. Почав її вивчення як тільки дізнався, що переходжу в "Аталанту". Ну й, звичайно, Руслан Малиновський дуже сильно допомагає.
Для того щоб грати, умови створені ідеальні. Все залежить тільки від мене, від моєї роботи. Хоча я розумів, що до нового життя і до нових вимог звикну не відразу. Зараз мені набагато легше, адже потрапив в команду, де всі налаштовані один до одного дуже доброзичливо".
Також Коваленко торкнувся і особливостей "Аталанти":
"Тактика Гасперіні в цілому мені зрозуміла. Спочатку були нюанси, але зараз я вже розумію, хто куди біжить і відкривається. І хто потім кого пресингує. Тренер нечасто, але розмовляє зі мною. Коли у мене було невелике ушкодження, Містер підходив, підбадьорював. На тренуваннях дію в центрі поля – на своєму звичному місці. Сподіваюся, дебютую незабаром".
Днями "Інтер" обіграв "Аталанту" Малиновського та Коваленка.
Дивіться, як "Аталанта" розгромила "Кротоне" в Серії А:
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