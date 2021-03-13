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Самый украинский клуб Италии не любит специи, а Малиновский добывает новую победу

13 марта, 08:41

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Коваленко на поле в составе "Аталанты" снова не вышел

"Аталанта", за которую с недавних пор выступает сразу два украинских футболиста, без особых проблем разобралась со "Специей" в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини. Ранее Коваленко рассказал, что ему мешает дебютировать в "Аталанте" и когда выйдет на поле.

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В первом тайме на "Гевисс Стэдиум" зрители голов не увидели, зато во второй половине – сразу четыре, три из которых на счету футболистов команды из Бергамо. В составе "Королевы провинциалов" счет на 53-й минуте отрыл Пашалич, а всего через две минуты упрочил преимущество хозяев Луис Муриэль.

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Все тот же Пашалич на 73-й минуте довел счет до разгрома. И только уже в заключительной 10-минутке матча Роберто Пикколи записал на счет "Специи" гол престижа. Украинские полузащитники "Аталанты" Виктор Коваленко и Руслан Малиновский начали матч в запасе. Малиновский вышел на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился.

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"Аталанта"

"Аталанта" / Фото: Reuters

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После этой встречи "Аталанта" набрала 52 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У "Ювентуса" столько же баллов, но два матча в запасе. "Специя" – 16-я (26 очков).

Ранее "Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко.

Смотрите, как в предыдущем туре "Аталанта" уступила "Интеру"

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видео голов чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский Специя
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