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Найдорожчий футболіст планети визначився з майбутнім клубом

20 квітня, 20:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молодий французький форвард Кіліан Мбаппе залишиться в ПСЖ, незважаючи на серйозний інтерес Реала, заявив президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі

Сьогодні президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі поклав край спекуляціям навколо можливого відходу з клубу Киліана Мбаппе. 22-річний нападник, якого популярний сайт Transfermarkt наразі оцінює в 160 мільйонів євро, залишиться в Парижі. Хоча недавно говорили, що Реал продає десять гравців заради трансферної бомби.

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Журналісти видання El Chiringuito знайшли можливість задати питання катарському бізнесменові і отримати чітку відповідь: "Мбаппе однозначно залишається в ПСЖ".

Контракт Киліана закінчується влітку 2022 року, що давало можливість йому подумати про зміну чемпіонату. Тим більше, в березні Мбаппе встановив унікальне досягнення у Франції. Переговори з ПСЖ йшли непросто, проте, схоже, сторони прийшли до консенсусу. До того ж французу подобається грати разом із таким же зірковим бразильцем Неймаром.

/ Фото: Reuters

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Нагадаємо, в 2018 році швидкісний футболіст прийшов у ПСЖ з Монако за 145 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він разом із командою вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти Манчестер Сіті.

Раніше Мбаппе побив рекорд молодого Мессі.

Дивіться, як Кіліан допоміг команді обіграти Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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контракт футбол ПСЖ Кіліан Мбаппе
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