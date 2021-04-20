Самый дорогой футболист планеты определился с будущим клубом

Сегодня президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи положил конец спекуляциям вокруг возможного ухода из клуба Килиана Мбаппе. 22-летний нападающий, которого популярный сайт Transfermarkt сейчас оценивает в 160 миллионов евро, останется в Париже. Хотя недавно говорили, что Реал продает десять игроков ради трансферной бомбы.

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Журналисты издания El Chiringuito нашли возможность задать вопрос катарскому бизнесмену и получить четкий ответ: "Мбаппе однозначно остается в ПСЖ".

Контракт Килиана заканчивается летом 2022 года, что давало возможность ему подумать о смене чемпионата. Тем более, в марте Мбаппе установил уникальное достижение во Франции. Переговоры с ПСЖ шли непросто, однако, видимо, стороны пришли к консенсусу. К тому же французу нравится играть вместе с таким же звездным бразильцем Неймаром.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Напомним, в 2018 году скоростной футболист пришел в ПСЖ из Монако за 145 миллионов евро. В нынешнем сезоне он вместе с командой вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет c Манчестер Сити.

Ранее Мбаппе побил рекорд молодого Месси.

Смотрите, как Килиан помог команде обыграть Баварию в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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