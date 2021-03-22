Круче Роналду и Месси: французский игрок установил уникальное достижение

В матче 30-го тура чемпионата Франции форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота "Лиона" (4:2).

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Таким образом, футболист достиг отметки в 100 забитых мячей в матчах национальных чемпионатов. Это произошло в возрасте 22 года и 91 день.

По этому показателю Мбаппе обошел сразу несколько ведущих игроков – Лионеля Месси (23 года, 149 дней), Роберта Левандовски (24 года, 200 дней), Криштиану Роналду (25 лет, 22 дня) и Златана Ибрагимовича (26 лет, 102 дня).

Мбаппе выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года, до этого он защищал цвета "Монако". В нынешнем сезоне он провел 24 матча в Лиге 1, отличившись 18 раз.

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Ранее мы писали, что Килиан Мбаппе потребовал у клуба повышения зарплаты. Мбаппе требует от парижан зарплату в 35 миллионов евро в год – как у его одноклубника Неймара.

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