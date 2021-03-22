Крутіше за Роналду і Мессі: французький гравець встановив унікальне досягнення

У матчі 30-го туру чемпіонату Франції форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе оформив дубль у ворота "Ліона" (4:2).

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Таким чином, футболіст досяг позначки в 100 забитих м'ячів у матчах національних чемпіонатів. Це сталося у віці 22 роки і 91 день.

За цим показником Мбаппе обійшов відразу кілька провідних гравців – Ліонеля Мессі (23 роки, 149 днів), Роберта Левандовського (24 роки, 200 днів), Кріштіану Роналду (25 років, 22 дні) і Златана Ібрагімовича (26 років, 102 дні).

Мбаппе виступає за "Парі Сен-Жермен" з 2017 року, до цього він захищав кольори "Монако". У нинішньому сезоні він провів 24 матчі у Лізі 1, відзначившись 18 разів.

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Раніше ми писали, що Кіліан Мбаппе зажадав у клубу підвищення зарплати. Мбаппе вимагає від парижан зарплату в 35 мільйонів євро на рік – як у його одноклубника Неймара.

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