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З поля повели лікарі: лідер "Динамо" не дограв матч проти "Колоса" через болючу травму

3 березня, 18:01

Олена Павлова Олена Павлова

Віктор Циганков міг відкрити рахунок, але потім був замінений вже в першому таймі

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков травмувався вже в першому таймі 1/4 фіналу Кубка України проти "Колоса". Поєдинок проходить на НСК "Олімпійський" в присутності глядачів. "Динамо" – "Колос" онлайндоступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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На 14-й хвилині у Циганкова був відмінний момент, щоб відкрити рахунок, але його удару метрів з 15-ти трохи не вистачило точності. Однак в середині тайму півзахисник з гримасою болю опустився на газон через проблеми з лівою ногою. А на 23-й хвилині Віктор покинув поле за допомогою лікарів за рахунку 0:0. Замість нього вийшов Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни по пенальті обіграли "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський пост Мірчі Луческу.

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