З поля повели лікарі: лідер "Динамо" не дограв матч проти "Колоса" через болючу травму

Віктор Циганков міг відкрити рахунок, але потім був замінений вже в першому таймі

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков травмувався вже в першому таймі 1/4 фіналу Кубка України проти "Колоса". Поєдинок проходить на НСК "Олімпійський" в присутності глядачів. "Динамо" – "Колос" онлайндоступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Реклама

Читайте також: "Динамо" – "Колос": відеотрансляція матчу Кубка України

На 14-й хвилині у Циганкова був відмінний момент, щоб відкрити рахунок, але його удару метрів з 15-ти трохи не вистачило точності. Однак в середині тайму півзахисник з гримасою болю опустився на газон через проблеми з лівою ногою. А на 23-й хвилині Віктор покинув поле за допомогою лікарів за рахунку 0:0. Замість нього вийшов Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни по пенальті обіграли "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський пост Мірчі Луческу.

Реклама

Раніше ми розповідали про важкі часи захисту "Динамо": Попов тепер не помічник, а Бурда переніс операцію.

Дивіться, як в останньому турі УПЛ "Динамо" розгромило "Львів"

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама