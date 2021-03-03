Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

С поля увели врачи: лидер "Динамо" не доиграл матч с "Колосом" из-за болезненной травмы

3 марта, 18:01

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Цыганков мог открыть счет, но затем был заменен уже в первом тайме

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков травмировался уже в первом тайме 1/4 финала Кубка Украины против "Колоса". Поединок проходит на НСК "Олимпийский" в присутствии зрителей. "Динамо" – "Колос" онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Колос": видеотрансляция матча Кубка Украины

На 14-й минуте у Цыганкова был отличный момент, чтобы открыть счет, но его удару метров с 15-ти немного не хватило точности. Однако в середине тайма полузащитник с болезненной гримасой опустился на газон из-за проблем с левой ногой. А на 23-й минуте Виктор покинул поле с помощью врачей при счете 0:0. Вместо него вышел Жерсон Родригес.

Напомним, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

В тренде
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"
Реклама

Ранее мы рассказывали о тяжелых временах защиты "Динамо": Попов теперь не помощник, а Бурда перенес операцию.

Смотрите, как в последнем туре УПЛ "Динамо" разгромило "Львов"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма Динамо Киев Кубок Украины Виктор Цыганков Колос Ковалевка Жерсон Родригес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять