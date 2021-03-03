Русский
$ 27,93
33,6
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Динамо" – "Колос": відео-трансляція матчу Кубка України

3 березня, 16:39

Олена Павлова Олена Павлова

Дивіться, як команда Мірчі Луческу починає захист минулорічного титулу

У середу, 3 березня, лідер Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийме "Колос" в 1/4 фіналу розіграшу Кубка Україну-2020/2021. Поєдинок відбудеться в столиці – на НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00. Матч в Києві пройде з глядачами. Наш сайт веде мультимедійний онлайн "Динамо" – "Колос" . Також пряма трансляція зустрічі доступна на YouTube-каналі киян.

Реклама

ТРАНСЛЯЦІЯ "ДИНАМО" – "КОЛОС"

Нагадаємо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни по пенальті обіграли "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський пост Мірчі Луческу.

Читайте також: Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з особою гравця "Шахтаря" на потилиці

Реклама

Загалом кияни 12 разів вигравали Кубок України. Тоді як "Колос" в цьому сезоні вперше в своїй історії пробився до чвертьфіналу розіграшу. Цікаво, що в нинішньому сезоні "Динамо" зі стадії 1/4 фіналу лише стартує в турнірі. Тоді як "Колос" на попередніх етапах обіграв в гостях "Прикарпаття" (1: 0) і вінницьку "Ниву" (4: 0).

"Колос" – "Динамо"

"Колос" – "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В тренді
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

Регламент Кубка. Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу, тобто в разі нічиєї в основний час передбачені додаткові 30 хвилин і серія пенальті.

Раніше ми розповідали про важкі часи захисту "Динамо": Попов тепер не помічник, а Бурда переніс операцію .

Реклама

Дивіться, як в останньому турі УПЛ "Динамо" розгромило "Львів"

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео онлайн Динамо Київ Кубок України Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти