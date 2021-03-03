"Динамо" – "Колос": відео-трансляція матчу Кубка України

У середу, 3 березня, лідер Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийме "Колос" в 1/4 фіналу розіграшу Кубка Україну-2020/2021. Поєдинок відбудеться в столиці – на НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00. Матч в Києві пройде з глядачами. Наш сайт веде мультимедійний онлайн "Динамо" – "Колос" . Також пряма трансляція зустрічі доступна на YouTube-каналі киян.

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ТРАНСЛЯЦІЯ "ДИНАМО" – "КОЛОС"

Нагадаємо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни по пенальті обіграли "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський пост Мірчі Луческу.

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Загалом кияни 12 разів вигравали Кубок України. Тоді як "Колос" в цьому сезоні вперше в своїй історії пробився до чвертьфіналу розіграшу. Цікаво, що в нинішньому сезоні "Динамо" зі стадії 1/4 фіналу лише стартує в турнірі. Тоді як "Колос" на попередніх етапах обіграв в гостях "Прикарпаття" (1: 0) і вінницьку "Ниву" (4: 0).

"Колос" – "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо" В тренді Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

Регламент Кубка. Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу, тобто в разі нічиєї в основний час передбачені додаткові 30 хвилин і серія пенальті.

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