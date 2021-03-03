Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" – "Колос": видео-трансляция матча Кубка Украины

3 марта, 16:39

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите, как команда Мирчи Луческу начинает защиту прошлогоднего титула

В среду, 3 марта, лидер Премьер-лиги киевское "Динамо" примет "Колос" в 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины-2020/2021. Поединок состоится в столице – на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00. Матч в Киеве пройдет со зрителями. Наш сайт ведет мультимедийный онлайн "Динамо" – "Колос". Также прямая трансляция встречи доступна на YouTube-канале киевлян.

Реклама

ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "КОЛОС"

Напомним, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

Читайте также: Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылке

Реклама

Всего киевляне 12 раз выигрывали Кубок Украины. Тогда как "Колос" в этом сезоне впервые в своей истории пробился в четвертьфинал розыгрыша. Интересно, что в нынешнем сезоне "Динамо" со стадии 1/4 финала лишь стартует в турнире. Тогда как "Колос" на предыдущих этапах обыграл в гостях "Прикарпатье" (1:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

"Колос" – "Динамо"

"Колос" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В тренде
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

Регламент Кубка. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча, то есть в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительные 30 минут и серия пенальти.

Ранее мы рассказывали про тяжелые времена защиты "Динамо": Попов теперь не помощник, а Бурда перенес операцию.

Реклама

Смотрите, как в последнем туре УПЛ "Динамо" разгромило "Львов"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео онлайн Динамо Киев Кубок Украины Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять