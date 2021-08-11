З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають в ресторані

Знаменита парочка Олександр Алієв та Артем Мілевський знову разом. Колишні партнери по київському Динамо зустрілися в столичному ресторані

Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в ресторані / Фото: Instagram

Алієв і Мілевський відвідали ресторан в Києві, де поласували морськими продуктам і вином. При цьому, келих Артема не потрапив в кадр. Ймовірно, він ще сподівається продовжити кар'єру футболіста або готується до старту зйомок в Холостяку.

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"З Кентом приїхали на заправку. Ням-ням", – підписав спільну фото Алієв в Instagram.

Трохи пізніше воно з'явилося і на сторінці Мілевського з підписом: "Ням-ням по-оболонськи".

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Підписники футболістів не упустили можливість підколоти їх в коментарях:

Горілку під стіл?)

Саньок з похмілля

Кент ваще на свіжому

Тема, а де твій келих?)

Алієв знову з похмелухі

Горілка під стіл, рапани на стіл

Саньок вже 2 літрушкі Оболоні всадив

Тема красавчик, а цього візьми нехай форму тобі буде прати, на відносинах

Кент зовсім опух

До речі, недавно з'явився новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.