З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають в ресторані

Алієв і Мілевський відвідали ресторан в Києві, де поласували морськими продуктам і вином. При цьому, келих Артема не потрапив в кадр. Ймовірно, він ще сподівається продовжити кар'єру футболіста або готується до старту зйомок в Холостяку.
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"З Кентом приїхали на заправку. Ням-ням", – підписав спільну фото Алієв в Instagram.
Трохи пізніше воно з'явилося і на сторінці Мілевського з підписом: "Ням-ням по-оболонськи".
Підписники футболістів не упустили можливість підколоти їх в коментарях:
- Горілку під стіл?)
- Саньок з похмілля
- Кент ваще на свіжому
- Тема, а де твій келих?)
- Алієв знову з похмелухі
- Горілка під стіл, рапани на стіл
- Саньок вже 2 літрушкі Оболоні всадив
- Тема красавчик, а цього візьми нехай форму тобі буде прати, на відносинах
- Кент зовсім опух
До речі, недавно з'явився новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.