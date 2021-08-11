С кентом на заправке: Алиев и Милевский отдыхают в ресторане

Алиев и Милевский посетили ресторан в Киеве, где полакомились морскими продуктам и вином. При этом, бокал Артема не попал в кадр. Вероятно, он еще надеется продолжить карьеру футболиста или готовится к старту сьемок в Холостяке.
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"С Кентом приехали на заправку. Ням-ням", – подписал совместное фото Алиев в Instagram.
Немного позже оно появилось и на странице Милевского с подписью: "Ням-ням по-оболонски".
Подписчики футболистов не упустили возможность подколоть их в комментариях:
- Водку под стол?)
- Санек с похмела
- Кент ваще на свежем
- Тема, а где твой бокал?)
- Алиев опять с похмелухи
- Водка под стол, рапаны на стол
- Санек уже 2 литрушки Оболони всадил
- Тема красавчик, а этого возьми пусть форму тебе стирает, на отношениях
- Кент совсем опух
Кстати, недавно появился новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе. Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола.