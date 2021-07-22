Новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні пестощі і танці на столі (відео)

Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу

Скандальний кліп Олександра Алієва / Фото: Instagram, Кент

Колишній півзахисник київського Динамо випустив черговий реп-кліп, присвятивши його своїм стосункам з італійськими функціонерами Української асоціації футболу – главою суддівського комітету Лучано Лучі та головою комітету етики та чесної гри Франческо Баранкою.

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"Відповідь так званим італійським функціонерам з Будинку футболу – Лучано Лучі та Франческо Баранці. Я вас попереджав. Займіться футболом. Один відповідає за суддів, точніше не відповідає. Другий – очолює комітет етики і чесної гри – і пише листи людям зі штрафами", – написав у підводці до відео на своєму каналі Кент Алієв

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У кліпі актор, який грає Лучі, в своєму офісі перераховує доларові купюри і їсть пасту. Компанію йому складає "Баранка". Історія закінчується тим, що в кімнату до них вривається реальний Алієв в образі сутенера – в шубі, золотих ланцюгах і з тростиною – і починає танцювати на столі.

А секретарка Лучі – брюнетка з оголеними грудьми – зв'язує обох італійців стрічкою і починає пестити експівзахисника Динамо, який вмостився в кріслі голови суддівського комітету.

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Нагадаємо, за попередній кліп Алієва УАФ порушила щодо нього справу. Олександру закидають заподіяння шкоди українському футболу і неповагу до колег і суперників.