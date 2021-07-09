Мілевський підробив свій вік! Сенсаційне зізнання агента

Футбольний агент Денніс Лахтер заявив, що колишній нападник збірної України Артем Мілевський насправді на два роки старший, ніж у нього записано в паспорті

Агент назвав справжній вік Мілевського

Відомий футбольний агент Денніс Лахтер розповів, що не варто вірити цифрам в паспорті колишнього форварда збірної України Артема Мілевського. Насправді, він на два роки старший.

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"Мілевський – моя біль. Напевно, він не поїхав до Європи через соціум, не тих друзів вибирав. Думаю, він себе трошки переоцінив. Бог йому дав вагон здоров'я, всі знають, що Міля – "кошений", на два роки "мазаний", він 1983 року народження (за паспортом Артем народився 12.01.1985 – ред.).

Він уже був заграний за молодіжку Білорусі, потім чарівним чином йому поміняли футбольне громадянство, і він виявився в знаменитій збірної, яку Павло Яковенко і брати Суркіси збирали по всьому Союзу. Я не знаю, хто конкретно його переписав, але всі знають, що він 1983 року народження.

У Мілевського була реальна пропозиція від Порту, це було після чемпіонату світу-2005 U-20 в Голландії. Його хотів Порту, але тоді виїхати було неможливо – з ним продовжили контракт, через рік він реально заграв. Тут потрібно подякувати і Мілі, і Саші Алієву, і Юрію Сьоміну, який прийшов і отримав від Суркіса повний карт-бланш" , – цитує Лахтера Євроспорт.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва в Мінську тусила з Мілевським, фанати вимагали інтимних подробиць.

Нагадаємо, що останнім клубом Артема Мілевського був Минай. Зараз він в статусі вільного агента.