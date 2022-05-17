"Росія для мене не існує". Гравець Динамо знав про звірства орків ще з 2008-го

Чемпіон світу у складі збірної України U-20, а нині гравець національної команди Грузії Георгій Цитаішвілі не з чуток знає про "русский мир" ще з дитинства

Георгій Цитаішвілі дізнався про війну ще в дитинстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення Російської Федерації на територію України поставило на паузу чемпіонат УПЛ. Футболісти змушені шукати собі нові клуби для підтримки форми.

Гравець Динамо Георгій Цитаішвілі навесні перейшов до польської Вісли, де встиг дебютувати.

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Грузинський вінгер уже вдруге у житті стикається з агресією Росії. У 2008 році російські загарбники окупували частину Грузії та наблизилися до столиці держави.

"Це була та ж ситуація. Забрали території і збиралися йти на Тбілісі. Були смерті, зґвалтування дітей та жінок. Раніше думав, що це не люди погані, а президент. Але після того, як я бачив, що військові робили з дітьми та жінками, то для мене цей народ припинив існувати. У мене ненависть до слова "Росія".

Згадую Україну як свій дім. Я там виріс, знаю кожен куток, особливо у Києві. Не можу звикнути до жодного місця так само, як до Києва. Вважаю Київ своїм домом. Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то дивуюся їхній сміливості. Бачив багато відео та фото, як люди стоять перед танком і зупиняють його. Це демонструє силу українського народу", – сказав Цитаішвілі в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

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Нагадаємо, у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаішвілі став чемпіоном світу у 2019-му, але у 2021 році. півзахисник перебрався до лав національної команди Грузії.

/ Фото: Reuters

У першій частині сезону Цитаішвілі грав за одеський Чорноморець, зігравши 15 поєдинків та забивши один м'яч. За Віслу грузинський футболіст уже встиг провести п'ять матчів та забити один гол.

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Георгій Цітаішвілі другу частину сезону може провести в чемпіонаті Румунії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

До речі, сьогодні збірна України проводить другий товариський матч у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. За онлайн-трансляцією матчу Емполі – Україна можна стежити на нашому сайті.