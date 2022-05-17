28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
17 травня 21:30
Емполі --
Україна --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Емполі – Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Росія для мене не існує". Гравець Динамо знав про звірства орків ще з 2008-го

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 21:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чемпіон світу у складі збірної України U-20, а нині гравець національної команди Грузії Георгій Цитаішвілі не з чуток знає про "русский мир" ще з дитинства
Георгій Цитаішвілі дізнався про війну ще в дитинстві
Георгій Цитаішвілі дізнався про війну ще в дитинстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення Російської Федерації на територію України поставило на паузу чемпіонат УПЛ. Футболісти змушені шукати собі нові клуби для підтримки форми.

Гравець Динамо Георгій Цитаішвілі навесні перейшов до польської Вісли, де встиг дебютувати.

Реклама

Грузинський вінгер уже вдруге у житті стикається з агресією Росії. У 2008 році російські загарбники окупували частину Грузії та наблизилися до столиці держави.

"Це була та ж ситуація. Забрали території і збиралися йти на Тбілісі. Були смерті, зґвалтування дітей та жінок. Раніше думав, що це не люди погані, а президент. Але після того, як я бачив, що військові робили з дітьми та жінками, то для мене цей народ припинив існувати. У мене ненависть до слова "Росія".

Згадую Україну як свій дім. Я там виріс, знаю кожен куток, особливо у Києві. Не можу звикнути до жодного місця так само, як до Києва. Вважаю Київ своїм домом. Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то дивуюся їхній сміливості. Бачив багато відео та фото, як люди стоять перед танком і зупиняють його. Це демонструє силу українського народу", – сказав Цитаішвілі в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Реклама

Нагадаємо, у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаішвілі став чемпіоном світу у 2019-му, але у 2021 році. півзахисник перебрався до лав національної команди Грузії.

/ Фото: Reuters

У першій частині сезону Цитаішвілі грав за одеський Чорноморець, зігравши 15 поєдинків та забивши один м'яч. За Віслу грузинський футболіст уже встиг провести п'ять матчів та забити один гол.

Реклама

Георгій Цітаішвілі другу частину сезону може провести в чемпіонаті Румунії
Георгій Цітаішвілі другу частину сезону може провести в чемпіонаті Румунії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

До речі, сьогодні збірна України проводить другий товариський матч у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. За онлайн-трансляцією матчу Емполі – Україна можна стежити на нашому сайті.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:55
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Опитування
Чемпіонат світу
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
90
2
Ліверпуль Ліверпуль
86
3
Челсі Челсі
70
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Атлетіко Атлетіко
68
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
83
2
Інтер Інтер
81
3
Наполі Наполі
76
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
83
2
Монако Монако
68
3
Марсель Марсель
68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти