Я нікого не зраджував! Зірка збірної України пояснив зміну громадянства

У складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіоном світу 2019-го, але цього року півзахисник перебрався до лав національної команди Грузії

Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі, який виступає в оренді за Чорноморець, не вважає зрадою свою відмову від збірної України та перехід під прапор збірної Грузії

"Це не означає, що я зрадив якусь країну. Я нікого не зраджував. Я грузин. А громадянство України свого часу прийняв, щоб грати за Динамо, бо в ДЮФK не можна грати легіонерам".

"Мій дідусь хотів, щоб я грав за збірну Грузії. Коли його не стало, я остаточно вирішив, що присвячу це йому", – сказав Цитаїшвілі каналу МУХА.

Георгій Цитаїшвілі / Фото: AFP

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Цитаїшвілі, якому нині 21, дебютував у збірній Грузії у вересні. На своєму полі грузини програли команді Косова 0:1.

Георгій Цітаішвілі / Фото: Instagram

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