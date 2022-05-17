Емполі – Україна: онлайн-трансляція матчу

Текстова трансляція благодійного поєдинку на арені "Карло Кастеллані". Похвилинний коментар гри в Італії з яскравими фото зі стадіону

Сьогодні, 17 травня, відбудеться другий благодійний матч збірної України у рамках підготовки до стикових поєдинків відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє проти італійського Емполі.

Поєдинок пройде на стадіоні "Карло Кастеллані" в Емполі. Початок – о 21:30 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

ЕМПОЛІ – УКРАЇНА

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Через війну, яку Росія розпочала проти України, збірна не відіграла матч плей-офф відбору на чемпіонат світу 24 березня. Саме тоді команда Петракова мала зіграти з Шотландією, але тепер гру перенесли на 1 червня.

Наставник збірної розпочав підготовку до ігор аж за місяць і вже встиг відіграти один поєдинок. Українці зуміли здолати Боруссію Менхенгладбах із рахунком 2:1. Дебютними голами відзначилися Михайло Мудрик та Олександр Пихальонок.

Тепер суперником виступить середняк Серії А в особі Емполі. Команда Андераццолі піднялася минулого літа в еліту італійського футболу та зуміла зберегти прописку у ній. За тур до фінішу "сині" посідають 14 місце.

Хто переможець? Згідно з котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.61, тоді як на Емполі або нічию можна поставити за 4.60.

Де дивитись? Зустріч у прямому ефірі буде показана на кількох ресурсах – телеканали Футбол 1 та Індіго, а також сервіс OLL.TV.