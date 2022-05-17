"Россия для меня не существует". Игрок Динамо знал о зверствах орков еще с 2008-го

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20, а ныне игрок национальной команды Грузии Георгий Цитаишвили не понаслышке знает о "русском мире" еще с детства

Георгий Цитаишвили узнал о войне еще в детстве / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины поставило на паузу чемпионат УПЛ. Футболисты вынуждены искать себе новые клубы для поддержания формы.

Игрок Динамо Георгий Цитаишвили весной перешел в польскую Вислу, где успел дебютировать.

Реклама

Грузинский вингер уже второй раз в своей жизни сталкивается с агрессией России. В 2008 году российские захватчики оккупировали часть Грузии и приблизились к столице государства.

"Это была та же ситуация. Забрали территории и собирались идти на Тбилиси. Были смерти, изнасилования детей и женщин. Раньше думал, что это не люди плохие, а президент. Но после того, как я видел, что военные делали с детьми и женщинами, то для меня этот народ перестал существовать. У меня ненависть к слову "Россия".

Вспоминаю Украину как свой дом. Я там вырос, знаю каждый уголок, особенно в Киеве. Не могу привыкнуть ни к одному месту так же, как к Киеву. Считаю Киев своим домом. Когда я смотрю видео, как обычные люди воруют танки, то удивляюсь их смелости. Видел много видео и фото, как люди стоят перед танком и останавливают его. Это демонстрирует силу украинского народа", – сказал Цитаишвили в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Реклама

Напомним, в составе молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира в 2019-м, но в 2021 году полузащитник перебрелся в ряды национальной команды Грузии.

Георгий Цитаишвили / Фото: Reuters

В первой части сезона Цитаишвили играл за одесский Черноморец, сыграв 15 поединков и забив один мяч. За Вислу грузинский футболист уже успел провести пять матчей и забить один гол.

Реклама

Георгий Цитаишвили вторую часть сезона может провести в чемпионате Румынии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кстати, сегодня сборная Украины проводит второй товарищеский матч в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. За онлайн-трансляцией матча Эмполи – Украина можно следить на нашем сайте.