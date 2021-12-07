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Рінат Ахметов посивів за 25 років у футболі: визнання президента Шахтаря

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 00:18
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Рінат Ахметов вже чверть століття керує Шахтарем. За цей час він перетворив команду на одну з найтитулованіших у Європі
Президент Шахтаря Рінат Ахметов
Президент Шахтаря Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Не дарма ж напередодні президент УЄФА Олександер Чеферін вручив Рінату Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

Читайте також: "Я хочу далі інвестувати у наші перемоги". Велике інтерв'ю Ріната Ахметова

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У своєму великому інтерв'ю каналу Україна24 Ахметов зізнався, що не вистачить і трьох діб, щоб розповісти, що він пам'ятає за ці 25 років із Шахтарем.

"Я думаю, це не головне. Головне, що я відчуваю. Футбол – це моє життя. Я люблю футбол. Я можу сказати, як за ці 25 років у мене посивіло волосся.

Я починав, сивини не було, а футбол мене змусив трохи понервуватись", – розповів Ахметов інтерв'ю YouTube Україна24.

Рінат Ахметов і Александер Чеферін
Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Рінат Ахметов додав, що радий своєму рішенню 25 років тому і пообіцяв і надалі служити уболівальникам футболу.

"Буду все робити для того, щоб наша команда радувала вболівальників сміливою, інтелектуальною грою", – сказав президент.

Раніше ми писали, що Рінат Ахметов дав несподівану оцінку Де Дзербі після вильоту з єврокубків. Донецький Шахтар цього сезону незвично рано завершив боротьбу в єврокубках. За тур до фінішу групового етапу "гірники" вже не мають шансів вийти у євровесну.

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Рух
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