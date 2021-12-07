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Ринат Ахметов поседел за 25 лет в футболе: признание президента Шахтера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 00:18
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Ринат Ахметов уже четверть века руководит Шахтером. За это время он превратил команду в одну из самых титулованных в Европе
Президент Шахтера Ринат Ахметов
Президент Шахтера Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Не зря же накануне президент УЕФА Александер Чеферин вручил Ринату Ахметову награду UEFA Football Leadership Award.

Читайте также: "Я хочу дальше инвестировать в наши победы". Большое интервью Рината Ахметова

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В своем большом интервью каналу Украина24 Ахметов признался, что не хватит и трех суток, чтобы рассказать, что он помнит за эти 25 лет с Шахтером.

"Шахтер" с Кубком УЕФА-2009
"Шахтер" с Кубком УЕФА-2009

"Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы.

Я начинал, седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать", – рассказал Ахметов интервью YouTube Украина24.

Ринат Ахметов и Александер Чеферин
Ринат Ахметов и Александер Чеферин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ринат Ахметов добавил, что рад своему решению 25 лет назад и пообещал и дальше служить болельщикам футбола.

"Буду все делать для того, чтобы наша команда радовала болельщиков смелой, интеллектуальной игрой", – сказал президент.

Ранее мы писали, что Ринат Ахметов дал неожиданную оценку Де Дзерби после вылета из еврокубков. Донецкий Шахтер в этом сезоне непривычно рано завершил борьбу в еврокубках. За тур до финиша группового этапа "горняки" уже не имеют шансов выйти в евровесну.

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