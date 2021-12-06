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Рінат Ахметов дав несподівану оцінку Де Дзербі після вильоту з єврокубків

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 22:50
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Донецький Шахтар цього сезону незвично рано завершив боротьбу в єврокубках. За тур до фінішу групового етапу "гірники" вже не мають шансів вийти у євровесну

Проте президент Шахтаря вважає, що команда на правильному шляху. Тим більше, що він уже пообіцяв команді посилення взимку.

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"Найвищу я можу поставити оцінку. Ви знаєте, у нас молода команда. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі.

Я хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає в красивий, атакуючий футбол. Я гадаю, ви це бачили.

Рінат Ахметов довіряє новому тренеру Шахтаря італійцеві Роберто де Дзербі
Рінат Ахметов довіряє новому тренеру Шахтаря італійцеві Роберто де Дзербі

Ми грали з Реал Мадрид на виїзді, програли 2:1, а по грі ми не мали програвати цей матч. Ми грали з Інтером, 2:0 програли, але з гри, особливо в першому таймі, ми грали дуже непогано. Я вважаю що Роберто і команда заслуговують на велику повагу.

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов
Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене". Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе".

Тому я можу поставити лише найвищу оцінку, і він у мені може знайти лише підтримку", – розповів Ахметов. YouTube Україна24.

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Сергій Шаховець

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46:8
44
3
Дніпро-1
17
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37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
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