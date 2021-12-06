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Ринат Ахметов дал неожиданную оценку Де Дзерби после вылета из еврокубков

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 22:50
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Донецкий Шахтер в этом сезоне непривычно рано завершил борьбу в еврокубках. За тур до финиша группового этапа "горняки" уже не имеют шансов выйти в евровесну

Тем не менее, президент Шахтера считает, что команда на правильном пути. Тем более, что он уже пообещал команде усиление зимой.

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"Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби.

Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели.

Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби
Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби

Мы играли с Реал Мадрид на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с Интером, 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит".

Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку", – рассказал Ахметов в интервью YouTube Украина24.

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