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Рінат Ахметов обіцяє посилення Шахтаря цієї зими. Кого куплять "гірники"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 21:15
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Роберто Де Дзербі отримає посилення складу. Президент Шахтаря Рінат Ахметов анонсував покупку нових гравців у зимове міжсезоння
Президент Шахтаря Рінат Ахметов
Президент Шахтаря Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Минулого літа "гірники" придбали Педріньйо, Марлона, Лассіну Траоре, а також Вінісіуса Тобіаса, який приєднається до команди у лютому. Але президент Шахтаря не має наміру зупинятися.

У своєму великому інтерв'ю Рінат Ахметов розповів, що це будуть за покупки.

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"Ми цього хотіли б, але не для того, щоб відзвітувати перед засобами масової інформації, що ми когось купили. Ми хочемо купити не для видимості, а для посилення.

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов
Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тому якщо ми побачимо тих гравців, які нам потрібні, якщо ми побачимо гравців, які допоможуть нам, якщо ми побачимо гравців, які зроблять спектакль на полі, якщо ми побачимо гравців, якими ми захоплюватимемося – ми обов'язково це зробимо", – розповів Рінат Ахметов. YouTube Україна24.

Раніше ми писали, що Рінат Ахметов зателефонував Срні після поразки 0:5. Що сказав президент Шахтаря. Президент Шахтаря Рінат Ахметов не побачив нічого страшного у великій поразці "гірників" від Реала у Лізі чемпіонів.

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Сергій Шаховець

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44
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37
4
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35
5
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29:17
32
6
Олександрія
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18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
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11
14
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11:27
10
15
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16
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