Рінат Ахметов зателефонував Срні після поразки 0:5. Що сказав президент Шахтаря

Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5 у третьому турі групового етапу. Проте Рінат Ахметов знайшов позитив у грі своєї команди.
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Про це він розповів в інтерв'ю YouTube Україна24.
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У своєму великому інтерв'ю Рінат Ахметов розповів про дзвінок директору з футболу Даріо Срні.
"Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе", – зізнався Ахметов.
До речі, у наступному матчі Шахтар на полі Реала дав бій іспанському гранду, а місцеві вболівальники навіть проводили оплесками Михайла Мудрика.
Напередодні талант Мудрика відзначив і Роберто Де Дзербі. Молодий футболіст став найкращим гравцем матчу Шахтаря проти Львова.