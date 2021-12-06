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Ринат Ахметов обещает усиление Шахтера этой зимой. Кого купят "горняки"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 21:15
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Роберто Де Дзерби получит усиление состава. Президент Шахтера Ринат Ахметов анонсировал покупку новых игроков в зимнее межсезонье
Президент Шахтера Ринат Ахметов
Президент Шахтера Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Прошлым летом "горняки" приобрели Педриньо, Марлона, Лассину Траоре, а еще Винисиуса Тобиаса, который присоединится к команде в феврале. Но президент Шахтера не собирается останавливаться.

В своем большом интервью Ринат Ахметов рассказал, что это будут за покупки.

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"Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поэтому если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться – мы обязательно это сделаем", – рассказал Ринат Ахметов в интервью YouTube Украина24.

Ранее мы писали, что Ринат Ахметов позвонил Срне после поражения 0:5. Что сказал президент Шахтера. Президент Шахтера Ринат Ахметов не увидел ничего страшного в крупном поражении "горняков" от Реала в Лиге чемпионов.

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