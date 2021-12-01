3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов отримав спеціальну нагороду з рук глави УЄФА

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Керівник УЄФА Александер Чеферін вручив Рінату Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень Шахтаря за 25 років його президентства та в рік 85-річчя клубу
Рінат Ахметов і Александер Чеферін
Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч відбулася у середу, 1 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

"Список завойованих донецьким Шахтарем трофеїв за вашого президентства вражає. У цьому тисячолітті клуб переміг у 13 чемпіонатах України та завоював 11 національних Кубків, продемонструвавши зразкову історію успіху пострадянського періоду. І не лише на національному рівні – перемога у фіналі останнього Кубка УЄФА 2009 року стала знаковою подією і на міжнародній арені", – зауважив Чеферін.

"Але всі ці трофеї розповідають лише частину історії. Після більш ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА помаранчево-чорні кольори та відомий стиль гри вашої команди тепер визнані світовою футбольною спільнотою як невід'ємна частина фольклору найбільшого футбольного турніру у світі. Все це було б неможливо без вашої великої любові та мудрого керівництва", – додав президент УЄФА.

Після вручення нагороди на честь урочистої події в УЄФА було організовано офіційний обід, у якому взяли участь Александер Чеферін, Рінат Ахметов, Сергій Палкін, Даріо Срна та Звонімір Бобан.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

3 груд

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти